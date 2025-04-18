Київ (адресу не вказано)
Доступно в 428 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
417,00
Економія при броні: -29,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
417,00
Економія при броні: -29,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
417,00
Економія при броні: -29,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
409,50 грн