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М-спрей (M-spray)

М-спрей (M-spray)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 225 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
408,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
413,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
414,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
397,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
412,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
408,47 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
415,39 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
407,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
414,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
404,53 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
406,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
400,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
406,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
405,95 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
407,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
404,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
406,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
414,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
415,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
М-Спрей спрей назальний дозований 50 мкг/доза пляшка поліетиленова 20 мл №1
Зентіва
413,23 грн
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