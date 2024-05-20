Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеIVATHERM AQUAFIL HYDRA LIGHT КРЕМ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

IVATHERM AQUAFIL HYDRA LIGHT КРЕМ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл для комбінованої чутливої шкіри - Одеса (745274) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
792,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
791,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
793,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
794,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
793,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (2)
797,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
890,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
793,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
788,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
794,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (2)
792,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
790,89 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
789,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
789,76 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
794,65 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
792,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
890,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
890,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
890,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
798,71 грн