Телміста HD (Telmista HD)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,99
Економія при броні: -24,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
311,33
Економія при броні: -40,47 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
309,70
Економія при броні: -30,09 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,99
Економія при броні: -27,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,99
Економія при броні: -24,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
304,67
Економія при броні: -13,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
302,34
Економія при броні: -42,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
308,82
Економія при броні: -34,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
310,13
Економія при броні: -28,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
301,20
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
301,93
Економія при броні: -20,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
215,01
Економія при броні: -13,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
305,40
Економія при броні: -46,01 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -1,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,99
Економія при броні: -24,99 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,99
Економія при броні: -24,99 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
306,37
Економія при броні: -25,57 грн