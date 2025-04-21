Телміста HD (Telmista HD)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
223,25
Економія при броні: -16,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
297,07
Економія при броні: -21,01 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
292,74
Економія при броні: -16,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,60
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
296,50
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
294,98
Економія при броні: -14,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
295,40
Економія при броні: -15,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
311,56
Економія при броні: -31,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
212,10
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,50 грн