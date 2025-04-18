Телміста HD (Telmista HD)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
301,93
Економія при броні: -11,39 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
302,86
Економія при броні: -12,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
303,91
Економія при броні: -13,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
306,92
Економія при броні: -16,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
303,74
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
298,37
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
302,31
Економія при броні: -11,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
305,90
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
303,62
Економія при броні: -13,08 грн