Телміста HD (Telmista HD)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
311,07
Економія при броні: -20,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
305,05
Економія при броні: -14,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
309,90
Економія при броні: -38,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
297,07
Економія при броні: -15,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,60
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
307,24
Економія при броні: -17,18 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
303,71
Економія при броні: -23,72 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
305,17
Економія при броні: -14,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
298,15
Економія при броні: -25,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -1,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА