Телміста HD (Telmista HD)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
301,81
Економія при броні: -11,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
308,61
Економія при броні: -17,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Маккейна Джона, 1-Б
4.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -0,20 грн