Телміста HD (Telmista HD)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,67
Економія при броні: -24,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
297,66
Економія при броні: -16,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
305,11
Економія при броні: -42,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
311,71
Економія при броні: -30,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
212,10
Економія при броні: -1,42 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
311,36
Економія при броні: -30,43 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,86
Економія при броні: -27,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
310,40
Економія при броні: -41,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,67
Економія при броні: -24,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
309,67
Економія при броні: -40,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА