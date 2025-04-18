Телміста HD (Telmista HD)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
277,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
277,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
277,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
277,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
305,20
Економія при броні: -31,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
277,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
277,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
306,31
Економія при броні: -30,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА