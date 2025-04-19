Телміста HD (Telmista HD)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,60
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
308,38
Економія при броні: -27,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,60
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
231,50
Економія при броні: -13,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
307,42
Економія при броні: -26,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
312,06
Економія при броні: -30,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
302,75
Економія при броні: -32,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
306,57
Економія при броні: -35,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,67
Економія при броні: -21,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
151,69
Економія при броні: -17,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
301,37
Економія при броні: -38,37 грн