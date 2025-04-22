Телміста HD (Telmista HD)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -8,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,60
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
295,21
Економія при броні: -19,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
283,00
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
297,10
Економія при броні: -23,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
293,73
Економія при броні: -12,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
282,80
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Телміста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блістер №28
КРКА