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Vitex капсули 500 мг, №90 - Київ (707501) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 330 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
263,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
316,50
Економія: -77,60 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
263,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
314,20
Економія: -75,30 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
293,84
Економія: -68,18 грн
225,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
264,70
Економія: -25,80 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
289,88
Економія: -58,86 грн
231,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (3)
316,50
Економія: -77,60 грн
238,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,10 грн