Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
533,25
Економія при броні: -87,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1013,32
Економія при броні: -34,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1047,58
Економія при броні: -120,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1070,71
Економія при броні: -143,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1060,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1078,02
Економія при броні: -35,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1078,92
Економія при броні: -119,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1058,80
Економія при броні: -103,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
689,51
Економія при броні: -31,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1051,10
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1095,25
Економія при броні: -54,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН