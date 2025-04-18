Київ (адресу не вказано)
Доступно в 689 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1015,90
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1054,20
Економія при броні: -83,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1266,90
Економія при броні: -297,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1091,49
Економія при броні: -150,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1040,99
Економія при броні: -134,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1058,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1118,16
Економія при броні: -70,31 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1101,63
Економія при броні: -167,45 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1239,00
Економія при броні: -287,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
949,13
Економія при броні: -55,58 грн