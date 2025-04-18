Харків (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1051,26
Економія при броні: -139,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1001,54
Економія при броні: -99,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1028,10
Економія при броні: -62,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1021,70
Економія при броні: -56,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1057,33
Економія при броні: -114,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1034,75
Економія при броні: -117,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1068,67
Економія при броні: -151,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1063,70
Економія при броні: -98,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Стаурум розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН