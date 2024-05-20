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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ артикул 2П 5 м х 8 см, №1 - Львів (629835) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
89,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Донцова Дмитра, 1/11
Всього: упаковка (1)
85,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Покровська, 129
Всього: упаковка (1)
114,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Всього: упаковка (1)
93,80 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Гагаріна Юрія, 2-А/2
Всього: упаковка (1)
101,60 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
110,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (1)
103,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (1)
102,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (1)
101,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (2)
100,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
90,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (1)
114,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (1)
102,80 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Троїцьке, вул. Лісова, 2/7
Всього: упаковка (1)
110,10 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (3)
70,80 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
109,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (1)
83,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 54
Всього: упаковка (1)
76,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
106,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
97,20 грн