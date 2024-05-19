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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ артикул 2П 4 м х 8 см, №1 - Київ (629834) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
74,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (1)
54,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
65,70 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (1)
55,60 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
75,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (1)
67,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
67,30 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
56,70 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (1)
76,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
57,10 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
Всього: упаковка (1)
71,60 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (1)
68,60 грн
Галафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
62,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
66,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (1)
69,90 грн