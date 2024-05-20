Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ артикул 2П 3 м х 8 см, №1 - Львів (629833) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
64,20 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
58,30 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Донцова Дмитра, 1/11
Всього: упаковка (1)
54,10 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Покровська, 129
Всього: упаковка (1)
68,70 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Всього: упаковка (1)
50,40 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Черняхів, вул. Франка Івана, 42
Всього: упаковка (1)
73,70 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Гагаріна Юрія, 2-А/2
Всього: упаковка (1)
75,30 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
59,50 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (1)
52,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (1)
50,40 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (2)
71,30 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (1)
70,80 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 83
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (1)
55,40 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (2)
59,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
71,20 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (1)
73,70 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Троїцьке, вул. Лісова, 2/7
Всього: упаковка (1)
69,20 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
59,50 грн