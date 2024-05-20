Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ артикул 2П 2 м х 8 см, №1 - Одеса (629831) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (2)
53,60 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
41,70 грн
В інших містах:
Будемо здорові разом
Детальніше
Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Всього: упаковка (1)
51,70 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (2)
46,40 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (2)
41,30 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Всього: упаковка (1)
42,70 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
42,80 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
40,80 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (1)
41,30 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (1)
40,40 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
39,10 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
38,40 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (2)
41,20 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (2)
50,20 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
38,40 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (2)
36,80 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (1)
37,70 грн