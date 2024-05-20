БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ артикул 2П 1,5 м х 8 см, №1 - Львів (629830) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Класна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Класна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Класна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Астарта
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
Астарта
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом