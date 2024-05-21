БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 12x100х1,5 (1,5 м x 10 см) економ, №12 - Запоріжжя (415334) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом