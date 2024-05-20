БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 12 х 120, №1 - Львів (411184) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Свк фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптеки україни
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
Калина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Наша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом