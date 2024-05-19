Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптеки україни Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А Всього: упаковка (2) 238,00 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Братства тарасівців, 6 Всього: упаковка (1) 211,00 Економія: -6,33 грн 204,67 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146 Всього: упаковка (2) 215,00 Економія: -17,20 грн 197,80 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Бердичів, вул. Раскової, 1 Всього: упаковка (2) 211,00 Економія: -6,33 грн 204,67 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б Всього: упаковка (1) 211,00 Економія: -6,33 грн 204,67 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Звягель, вул. Анни Ярославни, 19 Всього: упаковка (2) 211,00 Економія: -6,33 грн 204,67 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шепетівка, вул. Захисників України, 85 Всього: упаковка (2) 211,00 Економія: -6,33 грн 204,67 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2 Всього: упаковка (1) 211,00 Економія: -10,55 грн 200,45 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Ізяслав, вул. Шевченка, 25 Всього: упаковка (2) 211,00 Економія: -6,33 грн 204,67 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Нетішин, просп. Незалежності, 15 Всього: упаковка (4) 211,00 Економія: -10,55 грн 200,45 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Шевченка, 18 Всього: упаковка (1) 211,00 грн Забронювати

Наша аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Зміїв, вул. Лиманська, 15 Всього: упаковка (1) 166,80 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22 Всього: упаковка (1) 237,90 грн

Калина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Яготин, вул. Незалежності, 188 Всього: упаковка (2) 197,70 грн

Аптека Детальніше Відчинено Цілодобово Ковель, вул. Незалежності, 57 Всього: упаковка (1) 283,60 грн