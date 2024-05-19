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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 02 х 100, №1 - Харків (411082) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
176,00
Економія: -5,28 грн
170,72 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
163,00
Економія: -8,15 грн
154,85 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
171,00
Економія: -5,13 грн
165,87 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
171,00
Економія: -5,13 грн
165,87 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (3)
176,00
Економія: -5,28 грн
170,72 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
171,00
Економія: -5,13 грн
165,87 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Всього: упаковка (1)
158,00
Економія: -7,90 грн
150,10 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
150,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: упаковка (2)
193,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом