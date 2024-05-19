БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 02 х 100, №1 - Харків (411082) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Авк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом