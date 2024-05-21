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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 м х 12 см 5512 A, №1 - Запоріжжя (369885) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
551,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
552,42 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
548,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
554,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
550,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
550,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
552,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
555,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
555,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
553,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
548,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
553,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
548,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
551,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
549,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (4)
555,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (1)
551,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
551,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (3)
552,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-А
Всього: упаковка (1)
553,34 грн