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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 м х 12 см 5512 A, №1 - Львів (369885) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
427,66 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
472,60 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (1)
427,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
555,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
548,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
553,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Всього: упаковка (1)
554,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
555,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
547,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (2)
552,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (2)
550,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
555,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
550,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
553,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
552,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
552,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (2)
552,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (2)
549,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, вул. Київська, 49
Всього: упаковка (1)
552,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
551,33 грн