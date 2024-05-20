Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 5 м х 12 см 5512 A, №1 - Одеса (369882) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
365,00
Економія: -101,90 грн
263,10 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (5)
269,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (2)
269,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
243,60 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (6)
269,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (3)
269,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (20)
269,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (13)
269,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
247,70 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (2)
243,60 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
Всього: упаковка (1)
243,60 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2
Всього: упаковка (6)
263,80 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (4)
250,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом