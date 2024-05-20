БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 10 см 5510 A, №1 - Одеса (369870) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
В інших містах:
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30