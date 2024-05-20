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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 10 см 5510 A, №1 - Львів (369870) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
46,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
48,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
50,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
50,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
47,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
48,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
46,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
46,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
47,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
51,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (3)
51,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
47,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
58,05
Економія: -1,74 грн
56,31 грн