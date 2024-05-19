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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 10 см 5510 A, №1 - Харків (369870) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (3)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
58,05
Економія: -1,74 грн
56,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
54,20
Економія: -1,63 грн
52,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
45,20
Економія: -1,36 грн
43,84 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
58,05
Економія: -1,74 грн
56,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн