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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 8 см 5508 A, №1 - Запоріжжя (369866) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
38,03 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (4)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (4)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
Всього: упаковка (4)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (4)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
37,45 грн