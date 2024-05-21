БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 8 см 5508 A, №1 - Запоріжжя (369866) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К