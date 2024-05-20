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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 8 см 5508 A, №1 - Одеса (369866) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
38,19 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
37,24 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (4)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
33,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
Всього: упаковка (1)
22,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
18,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (2)
37,35 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (1)
22,50 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (3)
37,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
37,16 грн