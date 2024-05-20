БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 8 см 5508 A, №1 - Одеса (369866) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1