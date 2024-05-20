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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 8 см 5508 A, №1 - Львів (369866) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (6)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (6)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
Всього: упаковка (2)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/10
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В
Всього: упаковка (1)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (4)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
37,22 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 39
Всього: упаковка (4)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
37,36 грн