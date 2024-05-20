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Ангелон® таблетки 20 мг блістер зі смаком ментолу, №30 - Одеса (823228) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
106,64
Економія: -7,76 грн
98,88 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
103,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
108,04
Економія: -8,90 грн
99,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
103,10 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
107,64
Економія: -8,61 грн
99,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
103,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
103,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
103,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: таблетки (10)
110,07
Економія: -10,60 грн
99,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
113,31
Економія: -14,61 грн
98,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
106,57
Економія: -7,24 грн
99,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
103,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
111,84
Економія: -12,73 грн
99,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (2)
109,22
Економія: -10,13 грн
99,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
107,28
Економія: -8,25 грн
99,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
101,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
103,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
103,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
103,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
103,10 грн