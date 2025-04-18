Київ (адресу не вказано)
Доступно в 476 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Аптека 9-1-1
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Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Подорожник
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Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
401,80
Економія при броні: -19,68 грн
Подорожник
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Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
387,04
Економія при броні: -57,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
378,15
Економія при броні: -94,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
378,30
Економія при броні: -95,01 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
374,89
Економія при броні: -13,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
427,61
Економія при броні: -16,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,20 грн
Аптекар
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Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
384,10
Економія при броні: -100,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
430,48
Економія при броні: -142,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
374,31
Економія при броні: -88,08 грн