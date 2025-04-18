Бальзам для губ Ліп актив (Lip balm Lip active)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
177,00
Економія при броні: -45,77 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
3.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна