Бальзам для губ Ліп актив (Lip balm Lip active)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
129.7 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
129.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
142.5 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 21
144.4 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, пл. Покровська, 8
144.5 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
164.3 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.4 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
184.7 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
185.2 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
187.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна