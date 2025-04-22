Бальзам для губ Ліп актив (Lip balm Lip active)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
153,28
Економія при броні: -2,13 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
121.8 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
121.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
123.3 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
123.5 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
123.6 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
Ліп Актив Бальзам для губ з SPF 15 4.8 г №1
Байєрсдорф Україна