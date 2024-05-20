БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний S/M, №1 - Запоріжжя (526295) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29