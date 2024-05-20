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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний S/M, №1 - Львів (526295) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
535,00
Економія: -16,05 грн
518,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
509,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
516,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
449,00
Економія: -22,45 грн
426,55 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
463,00
Економія: -13,89 грн
449,11 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
404,00
Економія: -12,12 грн
391,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
516,18 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
449,00
Економія: -13,47 грн
435,53 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Всього: упаковка (1)
309,00
Економія: -15,45 грн
293,55 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
323,00
Економія: -9,69 грн
313,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 115
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
471,00
Економія: -14,13 грн
456,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
467,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Мічуріна, 2
Всього: упаковка (1)
445,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
Всього: упаковка (1)
505,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (1)
453,68 грн