БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний S/M, №1 - Харків (526295) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 13
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
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Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пл. Центральна, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Соборна, 44
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72