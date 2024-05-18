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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний S/M, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (526295) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
514,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
445,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
488,00
Економія: -88,00 грн
400,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
514,00
Економія: -106,00 грн
408,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
497,00
Економія: -89,00 грн
408,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
497,00
Економія: -89,00 грн
408,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
497,00
Економія: -89,00 грн
408,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
420,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
517,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (1)
453,68 грн