Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний XXL/XXXL, №1 - Львів (526294) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
489,94 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
445,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
509,67 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
534,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
516,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
445,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
513,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
512,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
462,39 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
514,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
516,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
506,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
514,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
503,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
516,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
460,27 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
476,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
419,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
453,68 грн