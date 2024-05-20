Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАцетилцистеїнАцетал СолюблЦіни в аптеках

Ацетал Солюбл таблетки шипучі 200 мг стрип, №20 - Запоріжжя (525102) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
122,00
Економія: -19,00 грн
103,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
129,00
Економія: -28,00 грн
101,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
122,00
Економія: -19,00 грн
103,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
122,00
Економія: -21,00 грн
101,00 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -13,48 грн
96,02 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (1)
115,50
Економія: -19,48 грн
96,02 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
106,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
106,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
106,40 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
106,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, 18
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
106,40 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
106,40 грн