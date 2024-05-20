Ацетал Солюбл таблетки шипучі 200 мг стрип, №20 - Запоріжжя (525102) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Соборна, 7
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, 18
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Наявність на 2024-05-22 - 19:00