Харків (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
349,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
349,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
338,50
Економія при броні: -46,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
349,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
349,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
353,28
Економія при броні: -45,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
340,14
Економія при броні: -32,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
349,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
349,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Деспазол ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
349,60 грн