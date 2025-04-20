Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Запоріжжя
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
7.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
8.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
9.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
10.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
10.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 10
45.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Київська, 174
45.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Палацова, 2
47.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
57.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Каштанова, 13-А
58.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95