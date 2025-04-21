Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
7.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
11.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
12.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
13.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Сіріус-95