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IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 200 мл - Одеса (726650) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
296,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
301,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
297,91 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
300,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
297,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
299,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
300,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
298,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
299,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
298,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
300,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
298,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
298,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
299,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
303,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
300,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (3)
335,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (2)
347,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
356,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
349,81 грн