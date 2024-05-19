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IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 200 мл - Львів (726650) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
250,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
341,96 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
302,45 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
306,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
322,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
341,96 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
300,02 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
347,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Всього: упаковка (1)
354,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
299,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
348,73 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
302,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
302,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
Всього: упаковка (1)
302,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Бучач, вул. Галицька, 31-Г
Всього: упаковка (1)
302,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
300,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
299,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
302,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
298,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (1)
300,42 грн